[Visite guidée] Dieppe au temps des grands explorateurs Pont Jehan Ango Dieppe, 14 août 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

À la fin du 15e siècle et au début du 16e siècle, s’ouvre pour l’Europe l’époque des grandes explorations. Dieppe, port en eau profonde, est idéalement placé pour prendre part à ces grands voyages d’exploration. Ses marins enhardis par de rudes campagnes de pêche, ses pilotes et navigateurs, ses riches armateurs se lancent à à la recherche des routes maritimes menant aux richesses de l’Inde et de la mystérieuse Cathay…

– Réservation conseillée -.

2023-08-14 15:00:00 fin : 2023-08-14 . .

Pont Jehan Ango RDV devant l’Office de Tourisme

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



In the late 15th and early 16th centuries, Europe entered the era of the great explorations. Dieppe, a deep-water port, was ideally placed to take part in these great voyages of exploration. Its sailors, emboldened by harsh fishing campaigns, its pilots and navigators, and its wealthy shipowners set out in search of the sea routes leading to the riches of India and the mysterious Cathay…

– Booking recommended –

A finales del siglo XV y principios del XVI, Europa entró en la era de las grandes exploraciones. Dieppe, puerto de gran calado, estaba idealmente situado para participar en estos grandes viajes de exploración. Sus marineros, animados por duras campañas de pesca, sus pilotos y navegantes y sus ricos armadores partieron en busca de las rutas marítimas que conducían a las riquezas de la India y a la misteriosa Cathay…

– Reserva recomendada –

Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts begann in Europa die Zeit der großen Entdeckungsreisen. Dieppe, ein Tiefseehafen, ist ideal positioniert, um an diesen großen Entdeckungsreisen teilzunehmen. Seine Seeleute, die durch harte Fischereikampagnen ermutigt wurden, seine Piloten und Navigatoren und seine reichen Reeder machten sich auf die Suche nach den Seewegen zu den Reichtümern Indiens und dem geheimnisvollen Cathay…

– Reservierung empfohlen –

Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche