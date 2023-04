Remontons les cours d’eau de la vallée de la Vire, 28 avril 2023, Pont-Hébert.

Profitez d’une visite en deux temps, découvrez d’abord la remontée des aloses avec

la Fédération de la pêche aux Claies de Vire. Puis découvrez la richesse de ces lieux

au travers d’une randonnée de 9km. Enfants à partir de 12 ans.

2023-04-28 à 09:30:00

Pont-Hébert 50880 Manche Normandie



Take advantage of a visit in two steps, first discover the shad run with

with the Federation of fishing in Claies de Vire. Then discover the richness of these places

through a 9km hike. Children from 12 years old

Disfrute de una visita en dos partes, primero descubra la carrera de sábalos con la

con la Federación de Pesca en Claies de Vire. Después, descubra la riqueza de estos lugares

a través de un paseo de 9 km. Niños a partir de 12 años

Profitieren Sie von einem Besuch in zwei Etappen: Entdecken Sie zunächst den Aufstieg der Maifische mit dem

dem Fischereiverband in Les Claies de Vire. Entdecken Sie dann den Reichtum dieser Orte

durch eine 9 km lange Wanderung. Kinder ab 12 Jahren

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche