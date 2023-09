Le marché des producteurs Pont George V Orléans, 24 septembre 2023, Orléans.

Le marché des producteurs Dimanche 24 septembre, 10h00 Pont George V Accès gratuit

Faites une pause gourmande et festive sur le pont George V, fermé à la circulation pour l’occasion !

Une vingtaine de producteurs locaux vous attendent avec leurs fruits, légumes, miels, … place aux circuits courts et à la saisonnalité des produits avec « Mangeons Loiret » et à une animation autour du « Menu Signature Loiret » Un point de vue exceptionnel sur la Loire vous attend !

Une initiative du Département du Loiret en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Loiret.

Pont George V Pont George , Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

