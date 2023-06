Visite de Pont-en-Royans Pont-en-Royans Pont-en-Royans, 16 septembre 2023, Pont-en-Royans.

Visite de Pont-en-Royans Samedi 16 septembre, 17h00 Pont-en-Royans

La visite démarre sur la place du Breuil face à la mairie et au musée de l’Eau. L’eau, qui justement est à l’origine du village. Sans elle, Pont-en-Royans n’existerait pas. Et quoi de mieux que de continuer la visite sur les bords de la rivière par qui tout a commencé ? La Bourne et ses eaux tumultueuses et rafraîchissantes, surtout en été. La pêche, le commerce de la soie, du lin, de la laine, les moulins, tout dépend de l’eau à Pont-en-Royans. Le tourisme aussi, avec son aire de loisirs, ses tables de pique-nique, la cascade. L’électricité arrive à la fin du XIXe siècle et à nouveau l’eau en est la source essentielle.

La visite se poursuit au pied des maisons suspendues. Comment peuvent-elles tenir ? A quoi servent les cerceaux métalliques ? Et les petites cabanes en bois ? Véritable carte postale du village, elles sont admirées, photographiées, les visiteurs se posent sans cesse des questions sur elles. L’occasion de tout savoir sur les maisons suspendues de Pont-en-Royans.

Après un petit détour par le Pont Picard et les Gorges de la Bourne, les ruelles médiévales attendent les visiteurs. Avec leurs lots d’histoires sur les Protestants, le temple, la Tour de l’Horloge, les 3 châteaux et la Porte de France. Comme un retour dans le passé, quand le Dauphiné était une province du royaume de France.

La visite se termine là où elle a commencé. Désormais, vous êtes incollables sur Pont-en-Royans, les maisons suspendues et l’histoire du village le plus atypique du Royans !

Pont-en-Royans Place du Breuil, 38680 Pont-en-Royans Pont-en-Royans 38680 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 36 09 10 http://www.vercors-pontenroyans.com Les berges de la Bourne, les maisons suspendues du 16e siècle et le quartier médiéval. Le passé historique des lieux, les anecdotes de la vie quotidienne ainsi que l’architecture, permettent de parcourir les cinq siècles qui firent de Pont-en-Royans un village hors du commun. Sur réservation auprès de l’office de tourisme. Départ assuré pour un minimum de 6 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

©Office de tourisme