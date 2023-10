Montée des moutons Pont du village Saint-May, 10 décembre 2023, Saint-May.

Saint-May,Drôme

Montée sur le plateau derrière les moutons, vin et chocolat chauds, contes,

musique, bal et repas tiré du sac et partagé… Et découverte des vautours pour

ceux qui voudront marcher un peu..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Pont du village

Saint-May 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ride on the plateau behind the sheep, mulled wine and chocolate, storytelling,

music, a dance and a sack lunch to share… And vulture watching for those

for those willing to walk a little.

Paseo por la meseta detrás de las ovejas, vino caliente y chocolate, cuentacuentos,

música, baile y un almuerzo para compartir… Y descubrimiento de los buitres

para los que quieran caminar un poco.

Aufstieg auf das Plateau hinter den Schafen, heißer Wein und Schokolade, Erzählungen,

musik, Tanz und gemeinsames Essen aus dem Rucksack… Und Entdeckung der Geier für die

für diejenigen, die ein bisschen laufen möchten.

