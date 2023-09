Festival mur du souffle Pont du tram ausone Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Gironde Festival mur du souffle Pont du tram ausone Bruges, 22 septembre 2023, Bruges. Festival mur du souffle 22 – 24 septembre Pont du tram ausone Entrée libre L’association Mur du Souffle organise la 4ème édition de son festival caritatif dédié au graffiti pour combattre la mucoviscidose. Au programme : fresques murales, ateliers artistiques, musique, buvette et food-truck. Un rendez-vous métropolitain, reconnu et attendu des festivaliers comme des artistes, qui contribue grandement à la présence de l’art dans la ville.. Pont du tram ausone Parc ausone Bruges 33520 Le Tasta Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T12:00:00+02:00 – 2023-09-22T20:00:00+02:00

2023-09-24T12:00:00+02:00 – 2023-09-24T20:00:00+02:00 festival street art Détails Catégories d’Évènement: Bruges, Gironde Autres Lieu Pont du tram ausone Adresse Parc ausone Ville Bruges Departement Gironde Lieu Ville Pont du tram ausone Bruges latitude longitude 44.877576;-0.59765

