Concours de pêche Pont du Sellier, 3 juin 2023, Prissac.

Prissac,Indre

Concours de pêche pour jeunes de 8 à 16 ans..

Samedi 2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

Pont du Sellier

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire



Fishing competition for young people from 8 to 16 years old.

Concurso de pesca para jóvenes de 8 a 16 años.

Angelwettbewerb für Jugendliche von 8 bis 16 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-23 par Destination Brenne