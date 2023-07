Visite du chantier de restauration du Pont du Moulin avec Charly Grac Pont du Moulin Thorame-Haute Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Thorame-Haute Visite du chantier de restauration du Pont du Moulin avec Charly Grac Pont du Moulin Thorame-Haute, 17 septembre 2023, Thorame-Haute. Visite du chantier de restauration du Pont du Moulin avec Charly Grac Dimanche 17 septembre, 17h00 Pont du Moulin Sur inscriptions, 15 pers max, être bien chaussé : 04 92 83 41 92 Pour tout savoir si le chantier de restauration du Pont du Moulin, projet qui a reçu l’aide de la Mission Bern. Pont du Moulin 04170 Thorame-Haute Thorame-Haute 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

