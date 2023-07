TOURNOI DE JOUTES NOCTURNES Pont du Jonquié Halte Nautique Vias, 3 août 2023, Vias.

Vias,Hérault

Amateurs de sport à la rame ou néophytes, le rendez-vous est donné le jeudi 3 août 2023 à 21h au pont du Jonquié à Vias Plage (halte nautique).

Venez soutenir et encourager l’ensemble des rameurs et des jouteurs parmi lesquels figurera le nouveau champion !.

2023-08-03 fin : 2023-08-03

Pont du Jonquié

Halte Nautique

Vias 34450 Hérault Occitanie



Whether you’re a rowing enthusiast or new to the sport, we’re looking forward to seeing you on Thursday 3 August 2023 at 9pm on the Jonquié bridge at Vias Plage (nautical stopover).

Come and support and encourage all the rowers and jousters, including the new champion!

Tanto si eres un apasionado del remo como un principiante, te esperamos el jueves 3 de agosto de 2023 a las 21:00 en el puente Jonquié de Vias Plage (parada náutica).

Ven a apoyar y animar a todos los remeros y jousters, ¡incluido el nuevo campeón!

Rudersportfans und Neulinge treffen sich am Donnerstag, den 3. August 2023, um 21 Uhr an der Jonquié-Brücke in Vias Plage (Wassersportstation).

Kommen Sie und unterstützen und feuern Sie alle Ruderer und Joutisten an, unter denen sich auch der neue Champion befinden wird!

