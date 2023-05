Grande fête de la Pentecote centre ville, 27 mai 2023, Pont-d'Ouilly.

Pont-d’ Ouilly revêt ses habits de fête pendant trois jours pour vous proposer un programme riche et varié pour toute la famille !

La fête foraine s’installe pendant les 3 jours dans le village

– SAMEDI :

course de caisses à savon à 14h30 / concert gratuit à 20h30

– DIMANCHE :

messe en plein air sur un manège à 10h00 / Cavalcade avec défilé de chars, fanfare, Batucada à 15h00 / guinguette à 15h00 / défilé de chars illuminés et descente aux flambeaux sur l’Orne à 21h00 / feu d’artifice

– LUNDI :

vide greniers / guinguette à 15h00

Restauration possible sur place.

Samedi 2023-05-27 à ; fin : 2023-05-29 . .

centre ville

Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie



Pont-d’ Ouilly dresses up in its festive clothes during three days to propose you a rich and varied program for all the family !

The funfair will take place during the 3 days in the village

– SATURDAY :

soapbox race at 2:30 pm / free concert at 8:30 pm

– SUNDAY:

open-air mass on a merry-go-round at 10:00 am / Cavalcade with floats, brass band, Batucada at 3:00 pm / guinguette at 3:00 pm / parade of illuminated floats and torchlight descent on the Orne at 9:00 pm / fireworks display

– MONDAY :

garage sale / guinguette at 3 pm

Catering possible on the spot

Pont-d’ Ouilly se viste de fiesta durante tres días para ofrecerle un programa rico y variado para toda la familia

El parque de atracciones tendrá lugar durante los 3 días en el pueblo

– SÁBADO :

carrera de soapbox a las 14.30 h / concierto gratuito a las 20.30 h

– DOMINGO :

misa al aire libre en un tiovivo a las 10 h / cabalgata con desfile de carrozas, banda de música, batucada a las 15 h / guinguette a las 15 h / desfile de carrozas iluminadas y bajada de antorchas por el Orne a las 21 h / fuegos artificiales

– LUNES :

venta de garaje / guinguette a las 15h

Posibilidad de catering in situ

Pont-d’ Ouilly zieht drei Tage lang sein Festgewand an und bietet Ihnen ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie!

Der Jahrmarkt baut sich während der drei Tage im Dorf auf

– SAMSTAGS :

seifenkistenrennen um 14.30 Uhr / kostenloses Konzert um 20.30 Uhr

– SONNTAG:

freiluftgottesdienst auf einem Karussell um 10.00 Uhr / Kavalkade mit Wagenparade, Blaskapelle, Batucada um 15.00 Uhr / Guinguette um 15.00 Uhr / beleuchtete Wagenparade und Fackelabfahrt auf der Orne um 21.00 Uhr / Feuerwerk

– MONTAGE:

flohmarktverkauf / Guinguette um 15.00 Uhr

Verpflegung vor Ort möglich

Mise à jour le 2023-05-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité