Ouverture du pont Dominique Pont Dominique Beuvry Catégories d’Évènement: Beuvry

Pas-de-Calais Ouverture du pont Dominique Pont Dominique Beuvry, 16 septembre 2023, Beuvry. Ouverture du pont Dominique Samedi 16 septembre, 15h00 Pont Dominique Entrée libre 15h00 rendez-vous au pont Dominique de Beuvry ou il sera exceptionnellement procédé à son ouverture.

A la suite de l’évènement, visite guidée du site des trèmies vers 15h30.

Départ : pont Dominique

Arrivée : salle du Mille Club Pont Dominique 2 Rue François Galvaire beuvry Beuvry 62660 Pas-de-Calais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 Charles Dumont Détails Catégories d’Évènement: Beuvry, Pas-de-Calais Autres Lieu Pont Dominique Adresse 2 Rue François Galvaire beuvry Ville Beuvry Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Pont Dominique Beuvry latitude longitude 50.523181;2.69628

Pont Dominique Beuvry Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beuvry/