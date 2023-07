Conférence : Circulum par François Loustau Pont dit romain, quartier Eyheraberri Saint-Jean-Pied-de-Port, 22 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

» Les cercles dans l’histoire de l’humanité, des formes primitives de la préhistoire aux tracés contemporains, des constructions agricoles aux temples sacrés. Les cercles sont comme une abstraction universelle qui relie l’humain et la nature. Les cercles comme un signe. Les cercles comme un cycle. Les cercles comme un mouvement permanent. Les cercles comme espace de réunion. ».

2023-07-22

Pont dit romain, quartier Eyheraberri

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Circles in the history of mankind, from the primitive forms of prehistory to contemporary designs, from agricultural constructions to sacred temples. Circles are like a universal abstraction linking man and nature. Circles as a sign. Circles as a cycle. Circles as permanent movement. Circles as a meeting space

« Los círculos en la historia de la humanidad, desde las formas primitivas de la prehistoria hasta los diseños contemporáneos, desde las construcciones agrícolas hasta los templos sagrados. Los círculos son como una abstracción universal que vincula al hombre con la naturaleza. Los círculos como signo. Círculos como ciclo. Círculos como movimiento permanente. Círculos como lugar de encuentro

« Kreise in der Geschichte der Menschheit, von den primitiven Formen der Vorgeschichte bis zu den zeitgenössischen Zeichnungen, von landwirtschaftlichen Bauten bis zu heiligen Tempeln. Kreise sind wie eine universelle Abstraktion, die Mensch und Natur miteinander verbindet. Kreise als ein Zeichen. Kreise als ein Zyklus. Kreise als ständige Bewegung. Kreise als Raum der Zusammenkunft »

