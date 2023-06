Un été sur les quais Pont des Barris Périgueux, 14 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Les quais se mettent aux couleurs de l’été pour vous offrir des activités en tout genre : activités aquatiques, moments gourmands, DJ set, dancefloor, concerts, espace détente… Les quais de Périgueux vous offriront des moments inoubliables ainsi que de douces soirées d’été !.

2023-07-14 à ; fin : 2023-08-20 23:00:00. .

Pont des Barris

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The quays are decked out in summer colors, offering a wide range of activities: water sports, gourmet delights, DJ sets, dancefloors, concerts, relaxation areas… Périgueux’s quayside offers unforgettable moments and balmy summer evenings!

Los muelles se engalanan con los colores del verano para ofrecerle todo tipo de actividades: actividades acuáticas, delicias gastronómicas, DJ sets, pistas de baile, conciertos, zonas de descanso… Los muelles de Périgueux le brindarán momentos inolvidables y agradables veladas estivales

Die Kais erstrahlen in den Farben des Sommers und bieten Ihnen Aktivitäten aller Art: Wasseraktivitäten, Schlemmermomente, DJ-Sets, Dancefloor, Konzerte, Entspannungsbereich… Die Kais von Périgueux werden Ihnen unvergessliche Momente sowie laue Sommerabende bescheren!

