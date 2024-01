SALTI PONT DES ARTS Cesson Sevigne, samedi 18 mai 2024.

SALTI est un spectacle jeune public créé à partir de la tarentelle, danse populaire du sud de l’Italie. La tarentelle est une danse qui soigne. En effet, elle soigne bel et bien les personnes dites « tarantolata », ou « tarantata », c’est-à-dire piquées et infectées par le venin de la « taranta », insecte venimeux. Si la musique et la danse sont bien ce que l’on prescrit au malade pour le délivrer des fièvres et de tous les maux, ces remèdes s’avèrent aussi contagieux. Mais il s’agit d’une contagion joyeuse, festive…

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 10:30

PONT DES ARTS PARC DE BOURGCHEVREUIL 35510 Cesson Sevigne 35