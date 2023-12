TERREUR PONT DES ARTS Cesson Sevigne, 30 janvier 2024, Cesson Sevigne.

Terreur propose aux spectateurs et spectatrices de vivre ce procès de l’intérieur, en tant que jurés. A l’issue des plaidoiries, ils et elles devront voter pour condamner ou acquitter l’accusé. Chacun·e va alors traverser cette expérience en se questionnant : sur quelles bases fonder son jugement ? Faut-il se référer aux lois que se sont donnés les humains ? Ou est-il possible de se fier à ses intuitions morales ? Construit comme une expérience de pensée en philosophie morale, Terreur, par son processus immersif, propose un moment rare de cheminement philosophique individuel et collectif.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

PONT DES ARTS PARC DE BOURGCHEVREUIL 35510 Cesson Sevigne