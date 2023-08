Visite guidée du site archéologique du Pont des Arches Pont des arches (site archéologique) Villards-d’Héria, 16 septembre 2023, Villards-d'Héria.

Visite guidée du site archéologique du Pont des Arches 16 et 17 septembre Pont des arches (site archéologique) Entrée libre, attendre le guide à l’entrée du site. Prévoir des chaussures adaptées au terrain accidenté du site pour le confort de la visite.

Découvrez le site archéologique du Pont des arches à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Des visites guidées (en français) sont prévues avec trois départs par jour à 10h30, 14h et 16h. La visite durera environ 1h30.

Pont des arches (site archéologique) Rue du Pont des arches, 39260 Villards-d’Héria Villards-d’Héria 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 84 42 03 85 http://www.villardsdheria.fr Le site du Pont des arches appartient à un ensemble cultuel parmi les plus importants de la Séquanie (période Gallo-romaine). Les eaux du lac d’Antre alimentent la source du puits romain, enchâssé entre un temple et un espace balnéaire composé entre autre, de deux piscines remarquables et leur hypocauste.

Un programme collectif de recherche en cours permet l’intervention régulière d’archéologues sur le site et ses environs, afin d’augmenter la connaissance sur l’occupation de la région par les gallo-romains. parking à proximité, visites guidées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

