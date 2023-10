Balade ornithologique au bord de l’Arc pont des 3 Sautets, 13090 Aix-en-Provence Meyreuil Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Meyreuil Balade ornithologique au bord de l’Arc pont des 3 Sautets, 13090 Aix-en-Provence Meyreuil, 15 octobre 2023, Meyreuil. Balade ornithologique au bord de l’Arc Dimanche 15 octobre, 11h30 pont des 3 Sautets, 13090 Aix-en-Provence Gratuit. Le long du bord de l’Arc à Aix-en-Provence, entre nature et infrastructures urbaines, venez vous initier à l’ornithologie.

Dans ce petit coin de nature, nous pourrons observer de nombreuses espèces d’oiseaux : Pic épeiche, Martin-pêcheur d’Europe, hérons, Bouscarle de Cetti, Râle d’eau, Bergeronnette des ruisseaux, Sitelle torchepot, roitelets, et bien d’autres ! INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Durée : 2h30

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-ornithologique-au-bord-de-larc

2023-10-15T11:30:00+02:00 – 2023-10-15T14:00:00+02:00

