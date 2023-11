Ronde de Ramonville Pont de Zuera Ramonville-Saint-Agne, 10 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

9h40 : départ du 5 km

10h : départ du 10 km

Participez ou encouragez les participant·es de la course emblématique de Ramonville.

Une course adulte de 5 km et 10 km, et de petites courses pour les enfants de 7 à 15 ans (800 m et 1500 m).

Infos et inscr. rondederamonville.fr

Pont de Zuera Pont de Zuera 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:40:00+01:00 – 2023-12-10T12:00:00+01:00

rondedeRamonville course