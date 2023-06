Perigord Aventure et Loisirs Pont de Vitrac Vitrac, 30 juin 2023, Vitrac.

Vitrac,Dordogne

Location de Canoës à Vitrac et Beynac

En vacances en Périgord Noir, nous vous garantissons une journée nature, une journée détente, une journée unique, en temps libre, formule « spécial week-end », multiples possibilités.

Plusieurs parcours, tous plus enchanteurs les uns que les autres, sur la rivière Dordogne bordée de plages de galets, falaises, villages et châteaux, ou partie « sauvage ».

A découvrir seul, en couple ou en famille, enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, sortie entreprise, club sportif, organisation pique-nique pour les groupes, nous vous accueillons à Vitrac ou à Beynac.

Nouvelle formule pour profiter pleinement de la vallée, sur une journée, en balade ou défis sportif. Le TRISPORT : canoë, marche à pied, VTT. Boucle de Vitrac à Beynac.

Vous démarrez par l’activité que vous voulez. A la portée de tous, être en bonne condition physique, à partir de 12 ans.. Plaisanciers

Pont de Vitrac

Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Canoe on the River Dordogone with views of chateaux and villages. Half or all day trips.

Rentals from departure at Vitrac Port or arrival point at Beynac.

Canoas sobre el rio Dordogne con vistas a castillos y pueblos.

Recorridos de un día o de medio día.

2 puntos a escoger: con salida de Vitrac (gran Parking a la sombra gratuito) o con llegada a Beynac.

