Circuit « Verthier au fil de l’histoire » Pont de Verthier Doussard, 16 septembre 2023, Doussard.

Circuit « Verthier au fil de l’histoire » Samedi 16 septembre, 10h00 Pont de Verthier Gratuit. accessibilité partielle PMR (complète pour les animation, partielle pour les visites)

L’Eau morte et le lac ont permis le développement de Verthier, un des plus anciens villages qui constituent Doussard.

Le lieu a inspiré les peintres Prosper Dunant et Firmin Salabert.

Le circuit vous permet de remonter au temps où le vieux pont (ISMH) était un péage, où les moulins étaient alimentés par des biefs qui utilisaient la force de l’eau (pas si morte que cela, l’eau!), où le principal moyen de transport pour joindre Annecy était le bateau.

Il se poursuit par la découverte d’une ancienne chapelle et de l’habitat traditionnel : fermes aux toits à 4 pans, Maison Blain (XVe siècle, ISMH), bel exemple de maison bourgeoise.

Un ensemble de visites et d’animations se déroulera tout au long de la journée du samedi 16 septembre 2023 organisées et offertes par l’Amicale des Hameaux de Verthier-Sollier-la Reisse.

RDV devant le four de Verthier :

– À 10h : Visite guidée de la Réserve Naturelle du Bout du Lac.

– À 11h30 : aubade avec la Clique de la Combe d’Ire et l’Écho des Dents de Lanfon

– À 14h30 : visite « Verthier au fil de l’Histoire » commentée par deux Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc des Amis de Viuz-Faverges comprenant la visite de la chapelle Notre-Dame-de-la-Nativité (ouverture au public exceptionnelle).

Sur le Pont de Verthier :

À partir de 16h : danses et chants folkloriques savoyards par le groupe « La Pastourelle du Val d’Arly »

Pont de Verthier Route du vieux pont, 74210 Doussard, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Doussard 74210 Les Terriers Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 32 45 99 https://www.archeoviuz.fr https://www.facebook.com/Donjon-des-Seigneurs-de-Faverges-310025115707424/;https://twitter.com/archeo74210 Pont dit vieux pont de Verthier (ISMH) : Le vieux pont de Verthier enjambe l’Eau-Morte par deux voûtes en plein cintre, construites en pierres de taille (calcaire). La pile centrale forme deux becs au milieu du cours d’eau dont un est sans chaperon. Le long d’une culée, un canal en pierre dévie une partie de l’eau vers une ancienne scierie située en aval. Un léger bandeau sommital en marbre de Doussard est coiffé d’un garde-corps métallique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Amis de Viuz-Faverges