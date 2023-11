Rhône mémoire vive – Spectacle Parade Pont de Trinquetaille et quais du Rhône Arles, 3 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous sur le pont de Trinquetaille et les quais, rive gauche et rive droite entre le Musée Réattu et le pont de la voie rapide..

2023-12-03

Pont de Trinquetaille et quais du Rhône

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meet on the Trinquetaille bridge and the quays on the left and right banks between the Musée Réattu and the expressway bridge.

Cita en el puente Trinquetaille y en los muelles de las orillas izquierda y derecha, entre el Museo Réattu y el puente de la autopista.

Treffen Sie sich auf der Brücke von Trinquetaille und den Kais am linken und rechten Ufer zwischen dem Musée Réattu und der Brücke über die Schnellstraße.

