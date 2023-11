ATELIERS Vitalité (séniors) Pont-de-Salars, 21 novembre 2023, Pont-de-Salars.

Pont-de-Salars,Aveyron

9h30 à 12h ATELIER VITALITE Ouvert à tous les retraités. Dans le cadre des actions de prévention du bien vieillir, 6 séances de 2h30 (une séance par semaine), au 1er étage de la salle de mairie, place de la mairie. Gratuit. 05 65 58 15 25..

2023-11-21 fin : 2024-01-09 . EUR.

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie



9.30am to 12pm VITALITY WORKSHOP Open to all retired people. 6 sessions of 2h30 (one session per week), on the 1st floor of the town hall, place de la mairie. Free. 05 65 58 15 25.

9h30 a 12h00 TALLER DE VITALIDAD Abierto a todos los jubilados. 6 sesiones de 2h30 (una sesión por semana), en la 1ª planta del ayuntamiento, place de la mairie. Gratuito. 05 65 58 15 25.

9:30 bis 12:00 Uhr ATELIER VITALITE Offen für alle Rentner. Im Rahmen der Präventionsmaßnahmen für ein gutes Altern, 6 Sitzungen von 2,5 Stunden (eine Sitzung pro Woche), im 1. Stock des Rathaussaals, Place de la Mairie. Kostenlos. 05 65 58 15 25.

