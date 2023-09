FOIRE MENSUELLE Pont-de-Salars, 21 septembre 2023, Pont-de-Salars.

Pont-de-Salars,Aveyron

Tous les 3ème jeudis du mois, une foire se tient dans le village de Pont de Salars sur la place de l’église..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 . .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie



Every 3rd Thursday of the month, a fair is held in the village of Pont de Salars on the church square.

Cada tercer jueves del mes, se celebra una feria en el pueblo de Pont de Salars en la plaza de la iglesia.

Jeden dritten Donnerstag im Monat findet im Dorf Pont de Salars auf dem Kirchplatz ein Jahrmarkt statt.

Mise à jour le 2023-08-30 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU