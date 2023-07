66ième Festival du Rouergue » Cultures du Monde » JOURNEE PANORAMA Pont-de-Salars, 13 août 2023, Pont-de-Salars.

Pont-de-Salars,Aveyron

11h Grande parade dans les rues, 14h30: Spectacle sur les rives du lac, 20h30 SPECTACLE Panorama de clôture au gymnase, avec tous les groupes. Informations 05 65 46 89 90..

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . EUR.

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie



11 a.m. Street parade, 2:30 p.m. Show on the lakeshore, 8:30 p.m. Closing Panorama Show at the gymnasium, with all the groups. Information 05 65 46 89 90.

11.00 Gran desfile por las calles, 14.30 Espectáculo a orillas del lago, 20.30 Espectáculo panorámico de clausura en el gimnasio, con todos los grupos. Información 05 65 46 89 90.

11 Uhr Große Parade durch die Straßen, 14:30 Uhr: Show am Seeufer, 20:30 Uhr: Panorama-Abschluss-Show in der Turnhalle, mit allen Gruppen. Informationen: 05 65 46 89 90.

Mise à jour le 2023-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU