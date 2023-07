66ième Festival du Rouergue » Cultures du Monde » Pont-de-Salars, 11 août 2023, Pont-de-Salars.

Pont-de-Salars,Aveyron

18h Animation au marché, puis REPAS SPECTACLE à la salle des fêtes avec le groupe du Mexique.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . 14 EUR.

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie



6 p.m. Entertainment at the market, followed by a SPECTACLE DINNER at the salle des fêtes with the Mexican group

18.00 h Animación en el mercado, seguida de una CENA ESPECTACULAR en el salón del pueblo con el grupo mexicano

18 Uhr Unterhaltung auf dem Markt, anschließend SPECTACLE REPASH im Festsaal mit der Gruppe aus Mexiko

Mise à jour le 2023-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU