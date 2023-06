Cinéma en Plein air Pont-de-Salars, 5 août 2023, Pont-de-Salars.

Pont-de-Salars,Aveyron

22h Projection plein air prévue par » l’Association pour la sauvegarde et la vie du Poujol Camboulas » à Camboulas. 5€..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . 5 EUR.

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie



22h Open-air screening organized by the « Association pour la sauvegarde et la vie du Poujol Camboulas » in Camboulas. 5?

22.00 h Proyección al aire libre organizada por la « Association pour la sauvegarde et la vie du Poujol Camboulas » en Camboulas. 5?

22 Uhr Open-Air-Vorführung, organisiert von der « Association pour la sauvegarde et la vie du Poujol Camboulas » in Camboulas. 5?

