SWIM & RUN du Lévézou, 30 juillet 2023, Pont-de-Salars.

Accueil 8h30 départ 10h: Solo ou duo (+ de 14 ans) 3 formats (XS, S et M) autour du lac (voir détails). Plage des Rousselleries. 06 78 25 85 49 et 06 59 13 34 96. Inscriptions : https://inscriptions-teve.fr/swimrun-levezou-2022.

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . EUR.

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie



Welcome at 8:30 am, departure at 10 am: Solo or duo (+ 14 years old) 3 sizes (XS, S and M) around the lake (see details). Beach of Rousselleries. 06 78 25 85 49 and 06 59 13 34 96. Registration : https://inscriptions-teve.fr/swimrun-levezou-2022

Acogida a las 8h30, salida a las 10h: Solo o dúo (+ 14 años) 3 tallas (XS, S y M) alrededor del lago (ver detalles). Playa de las Rousselleries. 06 78 25 85 49 y 06 59 13 34 96. Inscripción : https://inscriptions-teve.fr/swimrun-levezou-2022

Empfang 8:30 Uhr Start 10:00 Uhr: Solo oder Duo (ab 14 Jahren) 3 Formate (XS, S und M) rund um den See (siehe Details). Plage des Rousselleries. 06 78 25 85 49 und 06 59 13 34 96. Anmeldungen: https://inscriptions-teve.fr/swimrun-levezou-2022

Mise à jour le 2023-01-24 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU