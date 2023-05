Marché d’été traditionnel, 1 juillet 2023, Pont-de-Salars.

Une dizaine d’exposants (alimentaire et artisans), restauration et une animation (structure gonflable, groupe folkorique…). A partir de 18h et jusqu’à 21h30 dans le centre du village, place du 29 juin 1944. 05 65 46 84 27..

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-31 . EUR.

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie



About ten exhibitors (food and craftsmen), restoration and an animation (inflatable structure, folk group…). From 6 pm to 9:30 pm in the village center, place du 29 juin 1944. 05 65 46 84 27.

Una decena de expositores (alimentación y artesanía), catering y animaciones (estructura hinchable, grupo folclórico…). De 18.00 a 21.30 h en el centro del pueblo, place du 29 juin 1944. 05 65 46 84 27.

Etwa zehn Aussteller (Lebensmittel und Handwerker), Essen und Trinken und ein Unterhaltungsprogramm (Hüpfburg, Folkloregruppe…). Ab 18 Uhr und bis 21.30 Uhr im Dorfzentrum, Place du 29 juin 1944. 05 65 46 84 27.

