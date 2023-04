Randonnée découverte « A chaque dimanche sa rando », 16 avril 2023, Pont-de-Salars.

13h30 (Office de tourisme) Calendrier « A chaque dimanche sa rando »: des associations affiliées à la FFRandonnée proposent des randonnées encadrées par les bénévoles des clubs qui s’investissent pour le plaisir de tous.11 km, 2€..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . 2 EUR.

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie



1:30 pm (Office de tourisme) Calendar « A chaque dimanche sa rando »: associations affiliated with the FFRandonnée offer hikes supervised by volunteers from clubs who are committed to the pleasure of all. 11 km, 2?

13.30 h (Office de tourisme) Calendario « A chaque dimanche sa rando »: las asociaciones afiliadas a la FFRandonnée proponen excursiones supervisadas por voluntarios de los clubes comprometidos con el placer de todos. 11 km, 2?

13:30 Uhr (Office de tourisme) Kalender « Jedem Sonntag seine Wanderung »: Die dem FFRandonnée angeschlossenen Vereine bieten Wanderungen an, die von den Freiwilligen der Vereine betreut werden, die sich für das Vergnügen aller einsetzen. 11 km, 2?

