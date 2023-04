PROJECTION DEBAT « Suspendus… », 20 mars 2023, Pont-de-Salars.

Projection du film « Suspendus, des soignants entre deux mondes », de Fabien Moine suivi de témoignages de soignants aveyronnais qui répondront à vos questions. Infos complémentaires (dates; lieu et heures) au 06 23 38 39 64..

2023-03-20 à ; fin : 2023-04-30 . .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie



Screening of the film « Suspended, caregivers between two worlds », by Fabien Moine, followed by testimonies of Aveyron caregivers who will answer your questions. More information (dates, place and time) at 06 23 38 39 64.

Proyección de la película « Suspendidos, cuidadores entre dos mundos », de Fabien Moine, seguida de testimonios de cuidadores del Aveyron que responderán a sus preguntas. Más información (fechas, lugar y horarios) en el 06 23 38 39 64.

Vorführung des Films « Suspendus, des soignants entre deux mondes » von Fabien Moine, gefolgt von Aussagen von Pflegekräften aus dem Aveyron, die Ihre Fragen beantworten werden. Weitere Informationen (Datum, Ort und Uhrzeit) unter 06 23 38 39 64.

