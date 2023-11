Randonnée à la découverte du marais de Cressenval Pont de Saint-Jean d’Abbetot La Cerlangue, 19 novembre 2023, La Cerlangue.

La Cerlangue,Seine-Maritime

Le marais de Cressenval, au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de la Seine, est une zone humide de 870 ha située entre les falaises du Hode et le canal de Tancarville. Venez découvrir ce territoire au travers d’une randonnée de 5,5 kilomètres, qui vous dévoilera non seulement ses paysages bocagers, rythmés de haies vives et de fossés, mais aussi les coulisses de sa gestion actuelle, ainsi que les différents usagers.

Rendez-vous à la Maison

Rendez-vous au Pont de Saint-Jean d’Abbetot, sur la route des falaises D982 passant au dessus de l’A13

A partir de 10 ans – Durée : 2h30

Bottes et vêtements chauds indispensables

Tarifs : 5 € adulte / 3 € enfant

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via le site internet www.maisondelestuaire.org (rubrique Agenda)..

2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Pont de Saint-Jean d’Abbetot

La Cerlangue 76430 Seine-Maritime Normandie



The Cressenval marsh, at the heart of the Seine Estuary National Nature Reserve, is an 870-hectare wetland located between the cliffs of Le Hode and the Tancarville canal. Come and discover this territory on a 5.5-kilometre hike, which will reveal not only its bocage landscapes, punctuated by hedgerows and ditches, but also the behind-the-scenes details of its current management, as well as its various users.

Meet at the Maison

Meet at the Saint-Jean d’Abbetot bridge, on the D982 cliff road above the A13 motorway

From age 10 – Duration: 2h30

Boots and warm clothing essential

Price: 5 ? adult / 3 ? child

Reservations essential on 02 35 24 80 01 or by e-mail at communication@maisondelestuaire.org or online via www.maisondelestuaire.org (Agenda section).

El pantano de Cressenval, en el corazón de la Reserva Natural Nacional del Estuario del Sena, es un humedal de 870 hectáreas situado entre los acantilados de Le Hode y el canal de Tancarville. Venga a descubrir este espacio a través de un recorrido de 5,5 km que le descubrirá no sólo sus tierras de cultivo, salpicadas de setos y acequias, sino también los entresijos de su gestión actual y sus diferentes usuarios.

Encuentro en la Maison

Encuentro en el puente de Saint-Jean d’Abbetot, en la carretera de acantilados D982 por encima de la autopista A13

A partir de 10 años – Duración: 2h30

Imprescindible botas y ropa de abrigo

Precio: 5? adultos / 3? niños

Imprescindible reservar en el 02 35 24 80 01 o por correo electrónico en communication@maisondelestuaire.org o en línea en www.maisondelestuaire.org (sección Agenda).

Das Sumpfgebiet von Cressenval im Herzen des nationalen Naturschutzgebiets der Seine-Mündung ist ein 870 ha großes Feuchtgebiet zwischen den Klippen von Le Hode und dem Canal de Tancarville. Entdecken Sie dieses Gebiet auf einer 5,5 km langen Wanderung, die Ihnen nicht nur die von Hecken und Gräben geprägte Landschaft zeigt, sondern auch die Hintergründe der aktuellen Verwaltung und die verschiedenen Nutzer.

Treffpunkt am Haus

Treffpunkt an der Brücke von Saint-Jean d’Abbetot, auf der Route des falaises D982, die über die A13 führt

Ab 10 Jahren – Dauer: 2,5 Std

Stiefel und warme Kleidung unbedingt erforderlich!

Preise: 5 ? Erwachsener / 3 ?

Reservierung erforderlich unter 02 35 24 80 01 oder per E-Mail an communication@maisondelestuaire.org oder online über die Website www.maisondelestuaire.org (Rubrik Agenda).

Mise à jour le 2023-11-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche