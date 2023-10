Viens fêter Halloween à l’escape game Pont-de-Ruan, 27 octobre 2023, Pont-de-Ruan.

Pont-de-Ruan,Indre-et-Loire

Tremblez braves gens ! Pour accompagner le retour des morts vivants et autres sorcières, l’Escape Game sera transformé durant une semaine en antre maléfique. Venez fêter Halloween au moulin du 27 octobre au 5 novembre avec des plages de jeux de 15h à 22h voire 23h30 les 31 octobre et 1er novembre !!.

Jeudi 2023-10-27 15:00:00 fin : 2023-11-05 22:00:00. 20 EUR.

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Tremble, good people! To accompany the return of the living dead and other witches, the Escape Game will be transformed into an evil lair for a week. Come and celebrate Halloween at the Mill from October 27 to November 5, with game times from 3pm to 10pm or even 11.30pm on October 31 and November 1!

¡Temblad, buena gente! Para coincidir con el regreso de los muertos vivientes y otras brujas, el Juego de Escape se transformará en una guarida del mal durante una semana. Ven a celebrar Halloween al Molino del 27 de octubre al 5 de noviembre, con partidas de 15:00 a 22:00 o incluso a las 23:30 los días 31 de octubre y 1 de noviembre

Zittert, ihr guten Menschen! Um die Rückkehr der Untoten und anderer Hexen zu begleiten, wird das Escape Game eine Woche lang in eine Höhle des Bösen verwandelt. Feiern Sie Halloween in der Mühle vom 27. Oktober bis zum 5. November mit Spielzeiten von 15:00 bis 22:00 Uhr oder 23:30 Uhr am 31. Oktober und 1. November!

Mise à jour le 2023-10-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme