Pont-de-Ruan école Indre-et-Loire, Pont-de-Ruan ⛱ CINEMA PLEIN AIR – Samedi 17 juillet à PONT-DE-RUAN ? école Pont-de-Ruan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Pont-de-Ruan

⛱ CINEMA PLEIN AIR – Samedi 17 juillet à PONT-DE-RUAN ? école, 17 juillet 2021 22:15-17 juillet 2021 23:59, Pont-de-Ruan. Samedi 17 juillet, 22h15 gratuit FILM : Donne-moi des ailes de Nicolas Vannier Samedi 17 juillet Projection à la tombée de la nuit vers 22h15 École – rue des Écoles, 37260 PONT-DE-RUAN FILM : Donne-moi des ailes de Nicolas Vannier Samedi 17 juillet

Projection à la tombée de la nuit vers 22h15 École – rue des Écoles, 37260 PONT-DE-RUAN Synopsis : La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue chez son père Christian n’enchante guère Thomas, qui préfère les jeux vidéo à la nature. L’adolescent découvre que son père, ornithologue passionné par son métier, a pour projet de sauver une espèce d’oie naine en voie de disparition. Son objectif est de guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant dans les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche Thomas de son père, et le tandem décide de se rendre en Norvège pour concrétiser cette idée. Durée : 1h 53min

Déconseillé aux moins de 8 ans Infos pratiques :

– Port du masque obligatoire

– Gel hydroalcoolique à disposition

– Respecter le fléchage

– Gratuit

– Pour plus de confort vous pouvez apporter doudous, chaises pliantes, transats et couvertures ou plaids Organisé par la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre http://www.tourainevalleedelindre.fr/fr/evenement/15972/cinema-plein-air-pont-de-ruan école rue des écoles, 37260 Pont-de-Ruan 37260 Pont-de-Ruan Indre-et-Loire samedi 17 juillet – 22h15 à 23h59

Détails Heure : 22:15 - 23:59 Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Pont-de-Ruan Étiquettes évènement : Autres Lieu école Adresse rue des écoles, 37260 Pont-de-Ruan Ville Pont-de-Ruan lieuville école Pont-de-Ruan

Évènements liés