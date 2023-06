JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CK PONT-DE-ROIDE Lieu d’activités du CK Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans, 2 juillet 2023 10:00, Pont-de-Roide-Vermondans.

C’est avec grand plaisir que nous invitons tout public à notre « Journée Portes Ouvertes » ce dimanche 02 juillet 2023.

Cette animation se déroulera sur le lieu principal des activités sportives et touristiques du club au : 14 bis rue du Général Herr à Pont-de-Roide-Vermondans.

Le début des animations sera donné à 10 heures jusqu’à 18 heures.

Buvette, vestiaires et toilettes à disposition.

Au programme de cette journée :

– La visite des locaux

– Le baptême de l’eau gratuit avec remise de diplôme

– Le slalom débutant ouvert à toutes et à tous

– L’organisation de jeux sur l’eau et en dehors de l’eau

– La démonstration de l’équipe sportive du club.

Sportivement – L’équipe du CK Pont-de-Roide.

