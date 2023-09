Cet évènement est passé Chasse au trésor sur le pont de Rohan Pont de Rohan Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Landerneau Chasse au trésor sur le pont de Rohan Pont de Rohan Landerneau, 17 septembre 2023, Landerneau. Chasse au trésor sur le pont de Rohan Dimanche 17 septembre, 10h30 Pont de Rohan Entrée libre. Animation famille. Suis la trace de Léon pour retrouver le code qui te permettra d’avoir accès au Trésor du pont… Chasse au trésor à partir de 7 ans. Pont de Rohan Rue du pont, 29800, Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 0298213414 https://patrimoine.landerneau.bzh https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Bretagne/Actualites/Officialisation-du-classement-du-pont-de-Rohan-a-Landerneau;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090032 Un peu plus de 500 ans après sa construction, l’un des rares ponts encore habités en France, et même en Europe, est désormais intégralement classé monument historique depuis le 28 novembre 2022. Le pont de Rohan date du Moyen Âge. Dans son état actuel, il prend la forme d’un « pont rue » long de 70 mètres, bordé de maisons encore occupées par de nombreux commerces et des habitations. En fond d’estuaire, il est parfaitement inséré dans un paysage urbain qui évolue au gré des marées. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

