S(pont)ané, découverte théâtralisée du pont habité de Rohan Pont de Rohan Landerneau, 16 septembre 2023, Landerneau.

S(pont)ané, découverte théâtralisée du pont habité de Rohan 16 et 17 septembre Pont de Rohan Entrée libre, sur inscription. Nombre de places limité / RV Place de l’Hôtel de Ville.

Une intervention théâtrale originale pour découvrir le pont d’une manière décalée et ludique.

« Clémentine Berrault secrétaire très s(pont)anée de la CHNDDHNP, illustre confrérie du Pont habité vous attendra devant la Mairie de Landerneau afin de fêter son classement au titre des Monuments historiques. » Intervention animée par le Collectif Les Becs Verseurs.

Pont de Rohan Rue du pont, 29800, Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 0298213414 https://patrimoine.landerneau.bzh https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Bretagne/Actualites/Officialisation-du-classement-du-pont-de-Rohan-a-Landerneau;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090032 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/bo/session_list.php?event=925829 »}] Un peu plus de 500 ans après sa construction, l’un des rares ponts encore habités en France, et même en Europe, est désormais intégralement classé monument historique depuis le 28 novembre 2022.

Le pont de Rohan date du Moyen Âge. Dans son état actuel, il prend la forme d’un « pont rue » long de 70 mètres, bordé de maisons encore occupées par de nombreux commerces et des habitations. En fond d’estuaire, il est parfaitement inséré dans un paysage urbain qui évolue au gré des marées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© Ville de Landerneau