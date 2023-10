Marché de Noël Pont de Quart Solaure en Diois, 2 décembre 2023, Solaure en Diois.

Solaure en Diois,Drôme

3ième édition du marché de Noël de Solaure-en-diois. Cette année seront présents 13 exposants : déco de Noël, bijoux, création tissus, bougies, création bois….

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Pont de Quart Salle polyvalente

Solaure en Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



3rd edition of the Solaure-en-diois Christmas market. This year, 13 exhibitors will be present: Christmas decorations, jewelry, fabric creations, candles, wood creations…

3er mercado navideño de Solaure-en-diois. El mercado de este año contará con 13 expositores que venderán adornos navideños, joyas, telas, velas, madera, etc.

3. Ausgabe des Weihnachtsmarkts in Solaure-en-diois. Dieses Jahr werden 13 Aussteller anwesend sein: Weihnachtsdekoration, Schmuck, Stoffkreationen, Kerzen, Holzkreationen…

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme du Pays Diois