Loto des Ecoles de Pont de Quart et Laval d’Aix Pont de quart Solaure en Diois, 19 novembre 2023, Solaure en Diois.

Solaure en Diois,Drôme

Loto des Ecole du Sivos (pont de quart et Laval d’Aix). Nous vous attendons nombreux pour notre loto annuel. De nombreux lots sont à gagner dont une tablette Samsung A8 ! Un buffet et une buvette seront mis en place..

2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Pont de quart Salle polyvalente

Solaure en Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Loto des Ecole du Sivos (pont de quart et Laval d?Aix). We look forward to seeing you at our annual bingo. Lots of prizes to be won, including a Samsung A8 tablet! A buffet and refreshments will be available.

Loto de las escuelas de Sivos (Pont de quart y Laval d’Aix). Esperamos verle en nuestro bingo anual. Hay muchos premios, entre ellos una tableta Samsung A8 Habrá buffet y refrescos.

Loto des Ecole du Sivos (pont de quart und Laval d’Aix). Wir erwarten Sie zahlreich zu unserem jährlichen Lotto. Es gibt viele Preise zu gewinnen, darunter ein Samsung A8 Tablet! Es gibt ein Buffet und eine Bar.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme du Pays Diois