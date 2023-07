Le trio MARELL, La Guinguette La Joyeuse Pont de Port La Bastide-Clairence, 18 août 2023, La Bastide-Clairence.

La Bastide-Clairence,Pyrénées-Atlantiques

Dans son atelier de nuit, Marell fabrique des ballades post-rock en utilisant ses guitares et sa voix comme terrain de jeu. La candeur de l’adolescence qui vient se fracasser sur le monde adulte dans une vague puissante de sonorités électro-acoustiques. Ses textes en anglais décrivent l’urgence de son époque, la fièvre des sentiments douloureux, le bruit d’un silence devenu trop étouffant. Marell est un trio survolté et influencé par des artistes tels que Radiohead, Jeff Buckley ou James Blake..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . .

Pont de Port

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In his late-night studio, Marell crafts post-rock ballads using his guitars and voice as his playground. The candor of adolescence crashes into the adult world in a powerful wave of electro-acoustic sounds. His English lyrics describe the urgency of his time, the fever of painful feelings, the noise of a silence that has become too suffocating. Marell is a high-spirited trio influenced by artists such as Radiohead, Jeff Buckley and James Blake.

En su estudio nocturno, Marell crea baladas post-rock utilizando sus guitarras y su voz como campo de juego. El candor de la adolescencia se estrella contra el mundo adulto en una poderosa ola de sonidos electroacústicos. Sus letras en inglés describen la urgencia de su tiempo, la fiebre de los sentimientos dolorosos, el ruido de un silencio que se ha vuelto demasiado sofocante. Marell es un trío muy animado con influencias de Radiohead, Jeff Buckley y James Blake.

In seiner nächtlichen Werkstatt fabriziert Marell Post-Rock-Balladen, wobei er seine Gitarren und seine Stimme als Spielplatz nutzt. Die Schärfe der Adoleszenz, die in einer mächtigen Welle aus elektroakustischen Klängen auf die Erwachsenenwelt prallt. Seine englischen Texte beschreiben die Dringlichkeit seiner Zeit, das Fieber schmerzhafter Gefühle und den Lärm einer Stille, die zu erstickend geworden ist. Marell ist ein überdrehtes Trio, das von Künstlern wie Radiohead, Jeff Buckley und James Blake beeinflusst wurde.

