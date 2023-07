Festivités de la Fête Nationale à Charleville-Mézières Pont de Pierre de Mézières Charleville-Mézières, 13 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Les célébrations de la fête nationale se dérouleront au rythme des années 60 ! Un bal populaire vous fera danser sur la place Ducale de 20 h à minuit. Perfectos et jupes à volants seront de rigueur pour danser comme en 1966 ! Le bal sera interrompu pour pouvoir aller admirer le feu d’artifice qui sera tiré au Mont Olympe à 22 h 40 sur les chansons inoubliables des yéyés.Programme : 20 h 15 – Distribution de lampions – Place d’ArchesRassemblement pour le défilé de la retraite aux flambeaux.Distribution de lampions.21 h 45 – Retraite aux flambeaux – Départ place d’ArchesSelon l’itinéraire suivant :place d’Arches, cours Briand, rue Bérégovoy,rue de la République, arrivée place Ducale vers 22 h 15.22 h 40 – Feu d’artificeÎle du Vieux moulin(durée 20 min)20 h à 22 h – place DucaleGrand bal populaire sur le thème « Années 60 » dans le cadre du cinquantenaire de la Fusion.Reprise du bal de 23 h à minuit.

2023-07-13 fin : 2023-07-14 . .

Pont de Pierre de Mézières

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Program for July 13 festivities The Mézières skies will be in the spotlight to sparkle the eyes of young and old alike, at this symbolic moment. The traditional ball will take place on the Place de l?Hôtel de Ville from 8 pm to 10:30 pm, and after the fireworks from 11 pm to midnight. As for the torchlight procession, lanterns will be distributed from 9 pm. The torchlight and lantern-lit stroll through the Mézières district will start between 9:40 and 10 p.m. July 14th military parade in the morning, on the Place de l’Hôtel de Ville in Mézières.

Programa de fiestas del 13 de julio El cielo de Mézières será el centro de atención para hacer brillar los ojos de grandes y pequeños en este momento simbólico. El tradicional baile tendrá lugar en la Place de l’Hôtel de Ville de 20:00 a 22:30, y después de los fuegos artificiales de 23:00 a medianoche. En cuanto al desfile de antorchas, se distribuirán farolillos a partir de las 21:00 horas. El paseo de las antorchas y los farolillos por el barrio de Mézières comenzará entre las 21.40 y las 22.00 h.14 de julio desfile militar por la mañana, en la plaza del Hôtel de Ville de Mézières.

Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag werden im Rhythmus der 60er Jahre stattfinden! Ein Volksball wird Sie von 20 Uhr bis Mitternacht auf dem Place Ducale zum Tanzen bringen. Perfectos und Rüschenröcke sind Pflicht, um wie im Jahr 1966 zu tanzen! Der Ball wird unterbrochen, um das Feuerwerk zu bewundern, das um 22.40 Uhr auf dem Olymp zu den unvergesslichen Liedern der Yéyés gezündet wird.Programm: 20.15 Uhr – Verteilung der Lampions – Place d’ArchesSammlung für den Fackelzug.Verteilung der Lampions.21 Uhr 22.45 Uhr – Fackelzug – Start Place d’ArchesAuf folgender Route:Place d’Arches, Cours Briand, Rue Bérégovoy, Rue de la République, Ankunft Place Ducale gegen 22.15 Uhr.22.40 Uhr – FeuerwerkÎle du Vieux moulin(Dauer 20 min)20.00 bis 22.00 Uhr – Place DucaleGroßer Volkstanz unter dem Motto « 60er Jahre » im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Fusion.Fortsetzung des Tanzes von 23.00 bis 24.00 Uhr

