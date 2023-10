À la découverte des champignons Pont de Pichelèbe Moliets-et-Maa, 4 novembre 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Sortie découverte des champignons de la réserve naturelle du Courant d’Huchet, animée par la société mycologique landaise .

Durée 2H – Tout public – Sur réservation..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

Pont de Pichelèbe RD328

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mushroom discovery tour of the Courant d’Huchet nature reserve, led by the Landes mycological society.

Duration: 2 hours – Open to all – Reservation required.

Excursión para descubrir las setas de la reserva natural del Courant d’Huchet, dirigida por la sociedad micológica de las Landas.

Duración: 2 horas – Abierto a todos – Reserva previa.

Entdeckungstour zu den Pilzen des Naturschutzgebiets Courant d’Huchet, geleitet von der Société mycologique landaise .

Dauer 2H – Für alle Altersgruppen – Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-23 par OTI LAS