Visite dessinée à deux voix animée par l'artiste Marina Vandra et Lucy Hofbauer, commissaire de l'exposition
Samedi 22 juillet, 18h00
Pont de Paris, côté Bd de Normandie, Beauvais

Inscription conseillée

Les participants découvrent le parcours d'art contemporain » Nos fières allures » munis d'un carnet de croquis. La visite se termine par un moment convivial autour d'un verre.

Vendredi 21 juillet à 18h

Rendez-vous sur le pont de Paris (côté bd de Normandie)
Durée : 2h / gratuit / carnets de croquis fournis par le Quadrilatère

Cet événement s'inscrit dans le cadre de « L'Été culturel », manifestation à l'initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

