Sortie nature : Journée mondiale des zones humides aux marais Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville, 3 février 2024, Saint-Vigor-d'Ymonville.

Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 13:30:00

fin : 2024-02-03

En hiver, les marais de la réserve se parent de mille couleurs. Ces dernières révèlent la variété des paysages où prédominent les prairies et les roselières, mais surtout le caractère omniprésent de l’élément liquide qui reprend, l’espace de plusieurs semaines, possession de ces terres marécageuses gagnées sur l’estuaire de la Seine. Les conditions sont ainsi réunies pour percevoir à quel point l’eau est indispensable à la vie de ce territoire.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve – Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie)

A partir de 8 ans – Durée : 2h30

Prévoir des vêtements chauds et des bottes.

Gratuit, sur réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via le site de la Maison de l’Estuaire (page Agenda)..

En hiver, les marais de la réserve se parent de mille couleurs. Ces dernières révèlent la variété des paysages où prédominent les prairies et les roselières, mais surtout le caractère omniprésent de l’élément liquide qui reprend, l’espace de plusieurs semaines, possession de ces terres marécageuses gagnées sur l’estuaire de la Seine. Les conditions sont ainsi réunies pour percevoir à quel point l’eau est indispensable à la vie de ce territoire.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve – Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie)

A partir de 8 ans – Durée : 2h30

Prévoir des vêtements chauds et des bottes.

Gratuit, sur réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via le site de la Maison de l’Estuaire (page Agenda).

En hiver, les marais de la réserve se parent de mille couleurs. Ces dernières révèlent la variété des paysages où prédominent les prairies et les roselières, mais surtout le caractère omniprésent de l’élément liquide qui reprend, l’espace de plusieurs semaines, possession de ces terres marécageuses gagnées sur l’estuaire de la Seine. Les conditions sont ainsi réunies pour percevoir à quel point l’eau est indispensable à la vie de ce territoire.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve – Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie)

A partir de 8 ans – Durée : 2h30

Prévoir des vêtements chauds et des bottes.

Gratuit, sur réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via le site de la Maison de l’Estuaire (page Agenda).

.

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie