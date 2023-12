Sortie nature : Oiseaux hivernants en scène Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville, 13 janvier 2024, Saint-Vigor-d'Ymonville.

Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 09:30:00

fin : 2024-01-13

Durant les mois les plus froids de l’année, de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau trouvent refuge dans l’estuaire de la Seine. Tantôt au repos ou en pleine toilette, canards, limicoles et laridés se rassemblent à marée haute sur le plan d’eau du reposoir de l’Espace Préservé. C’est le moment idéal pour sortir la longue vue et passer en revue la troupe : plumages, forme des becs, silhouettes, chants, postures, tous les indices sont utiles pour réussir à distinguer et reconnaître les différentes espèces qui occupent le site.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve – Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie)

A partir de 8 ans – Durée : 2h30

Prévoir des vêtements chauds et une paire de jumelles si vous en possédez.

Tarifs : adulte 5 €, enfant 3 €

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via le site de la Maison de l’Estuaire (page Agenda)..

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie