Mercredi Nature de l’été : Crossover avec les Pokémon Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville, 23 août 2023, Saint-Vigor-d'Ymonville.

Saint-Vigor-d’Ymonville,Seine-Maritime

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des moments pédagogiques et ludiques et de vous reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire.

Cette semaine on vous embarque dans l’univers des Pokémons. Ces célèbres petits monstres sont inspirés d’animaux dont certains vivent près de chez toi. Viens t’amuser à découvrir les petites bêtes qui peuplent la Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine et compare les à tes Pokémons préférés. Tu pourras même créer ta propre carte Pokémon et repartir avec !

Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie)

A partir de 6 ans – Durée : 2h30

Prévoir des bottes.

Tarifs : enfant 3€ , premier adulte accompagnant 5€, gratuit pour les suivants.

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via le site internet www.maisondelestuaire.org (rubrique Agenda)..

2023-08-23 10:00:00 fin : 2023-08-23 . .

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie



Every Wednesday during the vacation season, the Seine Estuary Nature Reserve welcomes you and your family to a fun and educational experience, where you can gently reconnect with nature. Come and discover the tumultuous and unsuspected life that animates every corner of the nature reserve, in the company of nature guides from the Maison de l’Estuaire.

This week, we’re taking you into the world of Pokémons. These famous little monsters are inspired by animals, some of which live near you. Come and have fun discovering the little beasts that inhabit the Seine Estuary Nature Reserve, and compare them to your favorite Pokémons. You can even create your own Pokémon card and take it home with you!

Meet at the Maison de la Réserve, Salle Avocette (access via Aire de la Baie de Seine, Pont de Normandie parking lot)

Ages 6 and up – Duration: 2h30

Please bring boots.

Prices: children 3? first accompanying adult 5?, free for subsequent adults.

Reservations essential on 02 35 24 80 01 or by e-mail at communication@maisondelestuaire.org or online via www.maisondelestuaire.org (Agenda section).

La Reserva Natural del Estuario del Sena le da la bienvenida todos los miércoles durante las vacaciones, ofreciéndole la oportunidad de pasar un rato educativo y divertido en familia, y de reconectar suavemente con la naturaleza. Venga a descubrir la vida tumultuosa e insospechada que anima cada rincón de la reserva natural, en compañía de los guías de naturaleza de la Maison de l’Estuaire.

Esta semana te adentraremos en el mundo de los Pokémons. Estos famosos monstruitos están inspirados en animales, algunos de los cuales viven cerca de ti. Ven a divertirte descubriendo las pequeñas criaturas que habitan la Reserva Natural del Estuario del Sena y compáralas con tus Pokémons favoritos. Incluso podrás crear tu propia carta Pokémon y llevártela a casa

Encuentro en la Maison de la Réserve, Salle Avocette (acceso por Aire de la Baie de Seine, aparcamiento Pont de Normandie)

A partir de 6 años – Duración: 2h30

Traer botas.

Precios: niños de 3? 5 por el primer adulto acompañante, gratis para los adultos siguientes.

Reserva obligatoria en el 02 35 24 80 01 o por correo electrónico a communication@maisondelestuaire.org o en línea en www.maisondelestuaire.org (sección Agenda).

Das Naturschutzgebiet der Seine-Mündung empfängt Sie jeden Mittwoch in den Ferien, um Ihnen und Ihrer Familie pädagogische und spielerische Momente zu bieten und Sie auf sanfte Weise wieder mit der Natur in Verbindung zu bringen. Entdecken Sie mit den Naturführern des Maison de l’Estuaire das turbulente und ungeahnte Leben, das jeden Winkel des Naturschutzgebiets belebt.

Diese Woche entführen wir Sie in die Welt der Pokémons. Diese berühmten kleinen Monster sind von Tieren inspiriert, von denen einige in deiner Nähe leben. Es macht Spaß, die kleinen Tiere zu entdecken, die im Naturschutzgebiet der Seine-Mündung leben, und sie mit deinen Lieblings-Pokémon zu vergleichen. Du kannst sogar deine eigene Pokémon-Karte erstellen und mit nach Hause nehmen!

Treffpunkt: Maison de la Réserve, Salle Avocette (Zugang über die Aire de la Baie de Seine, Parkplatz an der Pont de Normandie)

Ab 6 Jahren – Dauer: 2,5 Std

Bitte bringen Sie Stiefel mit.

Eintrittspreise: Kind 3? , erster begleitender Erwachsener 5?, kostenlos für alle weiteren.

Reservierung erforderlich unter 02 35 24 80 01 oder per E-Mail an communication@maisondelestuaire.org oder online über die Website www.maisondelestuaire.org (Rubrik Agenda).

