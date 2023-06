Mercredi Nature de l’été : Traces et empreintes Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville, 2 août 2023, Saint-Vigor-d'Ymonville.

Saint-Vigor-d’Ymonville,Seine-Maritime

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des moments pédagogiques et ludiques et de vous reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire.

De nombreux animaux vivent plutôt la nuit, afin d’échapper à l’Homme. Il est donc souvent rare de les croiser en journée. Mais ils laissent heureusement souvent des traces de leur passage. Empreintes de pattes, plumes, poils, restes de nourritures et même les crottes sont autant d’indices qui seront utiles à notre enquête. Alors tels des pisteurs, partons sur les traces laissées par les animaux.

Chacun aura le loisir d’effectuer le moulage d’une empreinte pour garder « trace » de cette visite.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie)

A partir de 6 ans – Durée : 2h30

Prévoir des bottes.

Tarifs : enfant 3€ , premier adulte accompagnant 5€, gratuit pour les suivants.

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via le site internet www.maisondelestuaire.org (rubrique Agenda)..

2023-08-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-02 . .

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie



Every Wednesday during the vacation season, the Seine Estuary Nature Reserve welcomes you to experience educational and playful moments with your family, and reconnect gently with nature. Come and discover the unsuspected, tumultuous life that animates every corner of the nature reserve, in the company of nature guides from the Maison de l’Estuaire.

Many animals prefer to live at night, to escape man. So it’s often rare to come across them during the day. Fortunately, however, they often leave traces of their passage. Paw prints, feathers, hair, food scraps and even droppings are all useful clues for our investigation. So, like trackers, let’s set off in the footsteps left by animals.

Everyone will have the chance to make a mould of a footprint to keep a « trace » of this visit.

Meet at the Maison de la Réserve, Salle Avocette (access via Aire de la Baie de Seine, Pont de Normandie parking lot)

From 6 years – Duration: 2h30

Please bring boots.

Prices: children 3? first accompanying adult 5?, free for subsequent adults.

Reservations essential on 02 35 24 80 01 or by e-mail at communication@maisondelestuaire.org or online via www.maisondelestuaire.org (Agenda section).

La Reserva Natural del Estuario del Sena le da la bienvenida todos los miércoles durante las vacaciones, ofreciéndole la oportunidad de pasar un rato educativo y divertido en familia, y de reconectar suavemente con la naturaleza. Venga a descubrir la vida tumultuosa e insospechada que anima cada rincón de la reserva natural, en compañía de los guías de naturaleza de la Maison de l’Estuaire.

Muchos animales prefieren vivir de noche, para escapar del hombre. Por eso suele ser raro cruzarse con ellos durante el día. Pero, afortunadamente, suelen dejar huellas de su paso. Huellas de patas, plumas, pelo, restos de comida e incluso excrementos son pistas útiles para nuestra investigación. Así que, como los rastreadores, partamos tras las huellas dejadas por los animales.

Todos tendremos la oportunidad de hacer un molde de una huella para dejar constancia de esta visita.

Cita en la Maison de la Réserve, Salle Avocette (acceso por el aparcamiento Aire de la Baie de Seine, Pont de Normandie)

A partir de 6 años – Duración: 2h30

Traer botas.

Precios: niños de 3? 5 por el primer adulto acompañante, gratis para los adultos siguientes.

Reserva obligatoria en el 02 35 24 80 01 o por correo electrónico a communication@maisondelestuaire.org o en línea en www.maisondelestuaire.org (sección Agenda).

Das Naturschutzgebiet der Seine-Mündung empfängt Sie jeden Mittwoch in den Ferien, um Ihnen und Ihrer Familie pädagogische und spielerische Momente zu bieten und Sie auf sanfte Weise wieder mit der Natur in Verbindung zu bringen. Entdecken Sie mit den Naturführern des Maison de l’Estuaire das turbulente und ungeahnte Leben, das jeden Winkel des Naturschutzgebiets belebt.

Viele Tiere leben eher nachts, um dem Menschen zu entgehen. Daher ist es oft selten, ihnen tagsüber zu begegnen. Glücklicherweise hinterlassen sie jedoch oft Spuren. Pfotenabdrücke, Federn, Haare, Essensreste und sogar Kot sind allesamt Hinweise, die uns bei unserer Untersuchung helfen können. Machen wir uns also wie Fährtenleser auf die Suche nach den Spuren, die die Tiere hinterlassen haben.

Jeder hat die Möglichkeit, einen Fußabdruck zu machen, um die Spuren des Besuchs festzuhalten.

Treffpunkt: Maison de la Réserve, Salle Avocette (Zugang über die Aire de la Baie de Seine, Parkplatz Pont de Normandie)

Ab 6 Jahren – Dauer: 2,5 Std

Bitte bringen Sie Stiefel mit.

Eintrittspreise: Kind 3? , erster begleitender Erwachsener 5?, kostenlos für alle weiteren.

Reservierung erforderlich unter 02 35 24 80 01 oder per E-Mail an communication@maisondelestuaire.org oder online über die Website www.maisondelestuaire.org (Rubrik Agenda).

