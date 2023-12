TRAIL DES CÈPES 2024 Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 5 octobre 2024, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 08:00:00

fin : 2024-10-05

L’amicale des sapeurs-pompiers le Pont et Vialas prépare l’édition 2024 du Trail des cèpes avec des nouveautés dans les parcours !

-Un parcours enfant.

-Un 8km.

-Un 13km.

-Un 22km.

-Une marche de 13km. ….

L’amicale des sapeurs-pompiers le Pont et Vialas prépare l’édition 2024 du Trail des cèpes avec des nouveautés dans les parcours !

-Un parcours enfant.

-Un 8km.

-Un 13km.

-Un 22km.

-Une marche de 13km. …

L’amicale des sapeurs-pompiers le Pont et Vialas prépare l’édition 2024 du Trail des cèpes avec des nouveautés dans les parcours !

-Un parcours enfant.

-Un 8km.

-Un 13km.

-Un 22km.

-Une marche de 13km.

EUR.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-07 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère