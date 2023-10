LA PROLEPSE DES PROFANES – CIE ARMISTICE Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 26 janvier 2024, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un danseur plus léger qu’il n’en a l’air. Un clown qui fait de la politique malgré lui. La prolepse c’est un spectacle de cirque qui se pose la question de ce qu’est un spectacle de cirque. Et qui pourr….

2024-01-26 fin : 2024-01-26 . EUR.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



A juggler who juggles without realizing it. A dancer lighter than he looks. A clown who plays politics in spite of himself. La prolepse is a circus show that asks itself what a circus show is. And to…

Un malabarista que hace malabares sin darse cuenta. Un bailarín que es más ligero de lo que parece. Un payaso que hace política a su pesar. La prolepse es un espectáculo de circo que se pregunta qué es un espectáculo de circo. Y que …

Ein Jongleur, der jongliert, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ein Tänzer, der leichter ist, als er aussieht. Ein Clown, der gegen seinen Willen Politik macht. Die Prolepse ist eine Zirkusvorstellung, die sich die Frage stellt, was eine Zirkusvorstellung ist. Und die…

