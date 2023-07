LE FESTIVAL DU GRAND MISTÈRE Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 28 juillet 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Le festival du Grand Mistère est organisé une fois par an, en été, dans la commune du Pont de Montvert – Sud Mont Lozère. Chaque année, il s’agit de présenter au moins une création théâtrale créée in situ, ainsi que des ateliers d’initiation artistiq….

2023-07-28 fin : 2023-08-08 . EUR.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



The Grand Mistère festival is held once a year in summer, in the commune of Pont de Montvert – Sud Mont Lozère. Each year, the aim is to present at least one theatrical creation created in situ, as well as introductory artistic workshops….

El festival Grand Mistère se celebra una vez al año, en verano, en el municipio de Pont de Montvert – Sud Mont Lozère. Cada año, el objetivo es presentar al menos una creación teatral creada in situ, así como talleres artísticos introductorios….

Das Festival du Grand Mistère wird einmal im Jahr im Sommer in der Gemeinde Pont de Montvert – Sud Mont Lozère veranstaltet. Jedes Jahr werden mindestens ein Theaterstück, das vor Ort uraufgeführt wird, sowie Workshops zur Einführung in die Kunst gezeigt.

