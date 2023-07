FÊTE NATIONALE Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 14 juillet 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Venez profiter du 14 juillet au Pont de Montvert

Au programme de cette journée :

11h – Cérémonie du 14 juillet devant le monument aux morts

À partir de 11h30 – Rencontre avec vos élus du conseil municipal et apéritif local offert par la mairie au ….

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Enjoy the 14th of July at Pont de Montvert

On the program:

11am – July 14th ceremony in front of the war memorial

From 11:30 am – Meeting with your elected representatives from the town council and local aperitif offered by the town hall at the …

Ven a disfrutar el 14 de julio en Pont de Montvert

En el programa del día

11.00 h – Ceremonia del 14 de julio ante el memorial de guerra

A partir de las 11.30 h – Encuentro con sus concejales y aperitivo local ofrecido por el ayuntamiento …

Genießen Sie den 14. Juli in Le Pont de Montvert

Auf dem Programm stehen an diesem Tag :

11 Uhr – Zeremonie des 14. Juli vor dem Kriegsdenkmal

Ab 11:30 Uhr – Treffen mit Ihren gewählten Vertretern des Gemeinderats und lokaler Aperitif, der vom Rathaus im …

